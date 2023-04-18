Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР (то есть без Карабаха, который тогда входил в состав Азербайджана в качестве автономной области).

Слова Пашиняна приводит "Арменпресс".

"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях четко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - сказал Пашинян.

По его словам, мир для Армении означает налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией.

Премьер-министр добавил: если не зафиксировать эту идею, если не сделать ее социальной психологией общества, никто не позволит Армении развиваться, потому что никто не примет идею, что Армения должна развиваться и крепнуть.

"Более того, в данном случае не только недопущение нашего развития будет проблемой повестки других, но, по крайней мере, недопущение существования нашего государства станет проблемой повестки других. И в этой ситуации нам никто не поможет", - отметил Пашинян.

Сегодня на тему Карабаха высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он сказал, что проживающие в Карабахе армяне должны выбирать: принять гражданство Азербайджана или искать другое место для проживания.

Заявление прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"До сих пор ни один армянский лидер не говорил о признании прав Азербайджана на Нагорный Карабах, который армяне полностью контролировали после первой Карабахской войны 1992-1994 годов вплоть до второй Карабахской войны 2020 года. И сейчас де-факто под контролем Армении остается большая часть Карабаха. Поэтому заявление Пашиняна о готовности отдать и эту часть Азербайджану действительно тянет на сенсацию", - пишет канал.

Напомним, после купирования обострения в Карабахе в 2020 году Москва, Баку и Ереван подписали соглашение по поводу спорного региона. Мы анализировали его роль.

Также мы подробно рассказывали, как более 30 лет назад началась война в Карабахе.