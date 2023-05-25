Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе под председательством президента РФ Владимира Путина в Москве.
По словам премьера, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
"На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — отметил Пашинян.
При этом он напомнил о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.
"Я надеюсь, что за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — подчеркнул Пашинян.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет территориальных претензий к Армении.
"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — заявил глава республики.
Алиев добавил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.
Пока что не уточняется, в каких границах страны признали друг друга.
Как мы писали, в середине апреля Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР.
Напомним, после купирования очередного обострения в Карабахе в 2020 году Москва, Баку и Ереван подписали соглашение по поводу спорного региона. Мы подробно анализировали его роль.