Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе под председательством президента РФ Владимира Путина в Москве.

По словам премьера, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

"На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", — отметил Пашинян.

При этом он напомнил о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

"Я надеюсь, что за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", — подчеркнул Пашинян.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не имеет территориальных претензий к Армении.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", — заявил глава республики.

Алиев добавил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.

Пока что не уточняется, в каких границах страны признали друг друга.

Как мы писали, в середине апреля Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР.

Напомним, после купирования очередного обострения в Карабахе в 2020 году Москва, Баку и Ереван подписали соглашение по поводу спорного региона. Мы подробно анализировали его роль.