Минобороны Армении заявило, что армия Азербайджана начала обстрел армянских позиций в Гегаркуникской области. Трое армянских военных были ранены.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Заявлено, что Азербайджан продолжает артиллерийско-минометный огонь в направлении Сотка.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило о ранении своего военнослужащего и обвинило Ереван в нарушении режима прекращения огня.

Армянское Минобороны отрицает использование иранских беспилотников.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил признание суверенитета Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах времен СССР (то есть без Карабаха, который тогда входил в состав Азербайджана в качестве автономной области).

До сих пор ни один армянский лидер не говорил о признании прав Азербайджана на Нагорный Карабах, который армяне полностью контролировали после первой Карабахской войны 1992-1994 годов вплоть до второй Карабахской войны 2020 года. И сейчас де-факто под контролем Армении остается большая часть Карабаха. Поэтому заявление Пашиняна о готовности отдать и эту часть Азербайджану тянет на сенсацию.

Напомним, после купирования обострения в Карабахе в 2020 году Москва, Баку и Ереван подписали соглашение по поводу спорного региона.

Мы подробно рассказывали, как более 30 лет назад началась война в Карабахе.