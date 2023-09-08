С 11 по 15 сентября Военно-морские силы Румынии и США проведут в Черном море и дельте Дуная многонациональные учения "Sea Breeze 23.3".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Румынии, пишет BBC.

В учениях также примут участие военнослужащие из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.

Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

От ВМС Румынии в учениях будут задействованы морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

От США в учениях примут участие морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазы-саперы с катерами и специальной техникой, а от других стран-участниц – водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море пройдут крупные военно-морские учения Североатлатического Альянса с участием около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих, в течение которых НАТО впервые отработает действия на случай нападения России.

А в июле Россия провела в Черном море учения с ударами по судам.