В Румынии после ночной атаки РФ по Одесской области нашли вероятные обломки дрона.

Об этом сообщает Минобороны страны.

Элементы были разбросаны на площади в несколько десятков метров в уезде Тулча - в 14 км от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что жители румынских сел, граничащих с югом Одесской области, сегодня ночью получили уведомления об опасности во время ночной атаки российских дронов.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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