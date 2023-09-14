Министерство обороны Румынии еще больше ограничило полеты на границе с Одесской областью, страдающей от атак российских беспилотников.

Об этом сообщается на сайте румынского оборонного ведомства.

Ограничения касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац и охватывают территорию в 20-30 километрах от границы до высоты 4 000 метров.

Отмечается, что запрет не касается самолетов и вертолетов государственных служб.

Напомним, на днях Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России и передало ему официальный протест из-за падения российских беспилотников на территории страны во время атак РФ на дунайские порты Украины.

В то же время власти Румынии призвали граждан не беспокоиться из-за падений российских дронов. По их словам, "никто на страну не нападает".

А в НАТО считают, что падение обломков российского беспилотника на территорию Румынии является не нападением на страну Североатлантического Альянса, а случайным инцидентом.

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