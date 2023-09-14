Украинский беспилотник "Бобер" (Beaver) разрабатывается компанией UkrJet.

Такой вывод можно сделать из видео, размещенного платформой United 24, которая собирает деньги на беспилотники для ВСУ.

На видео дает интервью глава Минцифры Михаил Федоров, а затем на кадрах мелькают дроны. Среди них - беспилотник с надписью Beaver и номером UJ-26.

Ранее было официально известно, что UkrJet производит модель UJ-22 Airborne.

"Бобры", по мнению как российских, так и западных аналитиков, ранее атаковали "Москву-Сити". Считается, что дрон имеет дальность полета в районе тысячи километров.

Беспилотники "Бобер" в целом похожи на иранские дроны "Шахед", регулярно атакующие Украину. Только у "Бобра" немного больший размер крыльев.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Под обстрел попал Севморзавод, который ремонтирует корабли в порту. Сообщалось, что поврежден большой десантный корабль и подлодка. РФ вчера атаковала "Шахедами" придунайские порты Украины.

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