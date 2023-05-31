Часть БПЛА, долетевших до Подмосковья, похожи на прототип нового украинского дрона-камикадзе "Бобер".

Об этом сообщает военный эксперт Bild.

Издание сообщает, что в середине мая блогер Игорь Лачен поделился изображением украинского БПЛА "Бобер" (на фото слева).

Военный эксперт Юлиан Рёпке, изучив различные фото- и видеоматериалы, отмечает сходство этого дрона с теми, что были сняты на видео в небе над Москвой (на фото справа).

"Судя по всему, кроме дрона UJ-22, в Украине теперь есть вторая линия по производству собственных беспилотников для ударов по удалённым целям. Это означает, что пока Россия по-прежнему зависит от иранских ударных беспилотников типа "Шахед-136", Украина создала собственные ресурсы для атак любых целей противника в радиусе до 700 километров", – пишет издание.

Напомним, 30 мая Москву и Подмосковье атаковали дроны. Российские телеграм-каналы сообщали, что удар совершался с помощью более чем 30 беспилотников, которые летели на сверхмалой высоте. Большую часть сбила ПВО, часть - зацепились за деревья и провода из-за низкой высоты полета. Также российские телеграм-каналы называли три типа беспилотников, которые могли участвовать в атаке.

Также сообщалось, что беспилотники, попавшие в жилые дома в Москве, не взорвались, поскольку дома для них не были основными целями.

Зато они почти поразили резиденцию Владимира Путина.