США не планируют объявлять о передаче Украине ракет большой дальности во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание Axios.

По данным издания, украинские чиновники надеялись именно на такой исход визита. По данным их источников, Киев поднял этот вопрос во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Американские чиновники говорят, что дебаты относительно поставок ATACMS ещё ведутся.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что Белый дом почти решился на передачу ракет. По данным издания, Байден все ещё не одобрил передачу боеприпасов, но представители Белого дома анонимно заявили, что этой осенью они "по-новому взглянут" на возможность поставки данных ракет, чтобы усилить контрнаступление Украины.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.

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