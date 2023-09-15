США близки к решению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.

О такой возможности пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Байден все ещё не одобрил передачу боеприпасов, но представители Белого дома анонимно заявили, что этой осенью они "по-новому взглянут" на возможность поставки данных ракет, чтобы усилить контрнаступление Украины.

Хотя официальные комментарии Белого дома на этот счёт довольно сдержанные.

"Наша позиция всегда заключалась в том, чтобы предоставлять Украине возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. И мы продолжим оценивать ситуацию на местах и ​​принимать решения на основе этого", — заявил на днях заместитель советника по нацбезопасности США Джон Файнер.

Военное руководство США сообщает, что у Пентагона мало таких ракет. Поэтому в Белом доме рассматривают передачу ограниченного количества.

Напомним, телеканал CNN накануне также сообщал, что Байден в ближайшее время примет решение о предоставлении Украине ATACMS.

Ранее о том, что у Байдена близки к одобрению поставок Киеву дальнобойных ракет с кассетной частью (ATACMS или GMLRS) писало издание Reuters.