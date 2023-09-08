Южная Корея объявила, что в 2024 году начнет разработку лазерного оружия мощностью 300 кВт, способного поражать крупные дозвуковые БПЛА и крылатые ракеты.

Об этом сообщает Defense Mirror.

Согласно заявлению DAPA (Агентства по оборонным закупкам Южной Кореи), предлагаемое лазерное оружие "превосходит существующие лазерные системы зенитного вооружения" и будет обладать способностью перехватывать крупные беспилотные летательные аппараты, ракетные установки и дозвуковые управляемые ракеты.

В мире используется или разрабатывается множество видов лазерного оружия, в том числе:

система лазерного оружия AN/SEQ-3 ВМС США (LaWS);

HEL MD (мобильный демонстратор высокоэнергетического лазера) армии США;

израильский "Железный купол", интегрированный со SkyHunter;

ATHENA (высокоэнергетический актив для расширенных испытаний) компании Lockheed Martin, HELIOS (высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепляющим устройством и системой наблюдения) и другие.

"Лазерное оружие перехвата хвалят за его точность и способность непрерывно перехватывать несколько целей со скоростью света при наличии достаточного источника питания", – говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в 2021 году ВМФ США испытали в Аденском заливе боевой лазер, уничтожив катер.

В том же году в Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием.