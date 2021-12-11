Турция провела испытания первого в мире беспилотника с лазерным оружием Eren, который предназначен дня уничтожения взрывных устройств. Аппарат совершил успешные выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

Об этом сообщает издание Анадолу.

"Дрон Eren разработан оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности и способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия... Максимальная высота полета Eren составляет 3 000 метров", – говорится в сообщении.

Так указано, что дрон Eren предназначен дня уничтожения взрывных устройств с помощью лазерного оружия без привлечения саперов.

Ранее мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства украинского завода по изготовлению современных военных беспилотников.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина купила у НАТО защитное оружие - антидроновые ружья, которые предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами России. Первый десять образцов будут получены уже в этом году.