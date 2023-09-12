Западные СМИ продолжают утверждать, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

На сей раз об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников, которые знакомы с ходом обсуждения о передаче ракет.

По словам чиновников, окончательное решение об отправке ATACMS еще не принято. Но один из чиновников заявил, что вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше.

"Гораздо больше (вероятность). Я просто не знаю, когда (именно это произойдет)", – отметил он.

По информации CNN, передать Киеву ATACMS Белому дому рекомендовали Государственный департамент и Министерство обороны после месяцев запросов со стороны Украины.

В материале говорится, что неясно, сколько ракет США предоставят Украине, но чиновники Госдепа и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Киеву достичь решающего прогресса в его контрнаступлении.

Сегодня агентство Reuters тоже писало, что Администрация президента США близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью.

А два дня назад то же самое утверждало издание Financial Times.