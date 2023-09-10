Президент США Джо Байден близок к принятию решения об отправке ракет большой дальности Киеву.

Об этом пишет Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал в субботу, 9 августа, высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что верит в согласие американцев на передачу ракет "очень, очень скоро".

В публикации говорится, что США начали обдумывать этот шаг из-за того, что война в Украине затянулась.

Ранее о планах передать Украине ракеты ATACMS сообщал телеканал ABC News. Однако сегодня первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Соединенные Штаты не исключают поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готовы объявить о таком шаге.

По данным западных СМИ, в Пентагоне говорят, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, и эти ракеты взяты в расчёт для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что США всё ещё не готовы передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.