Администрация Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Один собеседник заявил, что решение по передаче ракет "приближается", но добавил, что планы могут измениться до официального объявления.

Второй чиновник заявил, что ракеты уже "на столе" и, вероятно, будут включены в предстоящий пакет помощи - однако окончательное решение еще не принято.

По словам чиновника, "могут пройти месяцы", прежде чем Украина получит ракеты.

ATACMS могут бить на расстояние до 300 километров и запускаться с уже имеющихся у Киева комплексов HIMARS.

В настоящее время у ВСУ есть примерно аналогичные по дальности ракеты Storm Shadow и Scalp, но их можно запускать только с самолетов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины признался, что США всё ещё не готовы передать дальнобойные ракеты ATACMS.

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