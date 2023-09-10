США не исключают поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готовы объявить о таком шаге. Об этом заявил на брифинге первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств", - сказал он, комментируя публикацию телеканала ABC, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США.

"Но наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя. Мы считаем, что данный подход срабатывал на каждом этапе данного конфликта, в том числе на текущем", - сказал чиновник.

Файнер также считает, что Киев "начал добиваться прогресса" при наступлении. "Мы продолжим оценивать ситуацию и будем принимать решения в зависимости от этого. Но сегодня нечего объявить о новых средствах", - добавил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединённые Штаты всё ещё не готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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