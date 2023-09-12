Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По сведениям источников агентства, Вашингтон может направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS.

Украина может получить от США и оба типа вооружений, однако окончательное решение принято не было, отметили источники издания.

Ранее о планах передать Украине ракеты ATACMS сообщал телеканал ABC News.

А накануне газета Financial Times написала, что президент США Джо Байден близок к принятию решения об отправке ракет большой дальности Киеву. В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что верит в согласие американцев на передачу ракет "очень, очень скоро".

В то же время в Пентагоне говорят, что американский арсенал ATACMS относительно невелик, и эти ракеты взяты в расчёт для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.

Также на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что США всё ещё не готовы передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.