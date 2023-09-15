В США планируют нарастить объем выпуска боеприпасов для нужд Украины.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупке вооружений Уильям Лаплант, сообщает Reuters.

В 2025 году в США планируется увеличить объемы производства 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов до 100 тысяч единиц в месяц.

По его словам, сейчас их ежемесячно производится 28 тысяч - это уже вдвое больше, чем несколько месяцев назад.

Напомним, в начале августа сообщалось, что США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов калибра 155 мм. Их выпуск увеличили до 24-х тысяч в месяц.

Также мы писали, что в ближайшие полгода Евросоюз хочет удвоить производство боеприпасов. Промышленность стран сообщества постепенно преодолевает первоначальные трудности с наращиванием объемов производства 155-мм артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине и увеличить собственные запасы.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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