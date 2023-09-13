РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного, несмотря на западные санкции, что "может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Украине.

"Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, из которых их легче доставить в Россию", - пишет издание.

Нужные РФ чипы, которых хватит для изготовления пары сотен крылатых ракет, помещаются в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым.

По данным издания, закупка необходимых компонентов идет через такие страны, как Армения и Турция. Европейцы и американцы пытались остановить эти обходные каналы, но пока не удается. Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей.

Поэтому сейчас Пентагон работает над усилением украинской ПВО. Однако из-за размеров страны защитить ее всю сейчас не удается.

"По словам украинских чиновников, усиление ракетного обстрела может сокрушить противовоздушную оборону страны", - пишет NYT.

Отдельных ракет, например Х-55 у РФ на складах сейчас больше, чем до войны, однако в целом их запасы не так уж огромны.

По данным издания, в РФ выросло производство не только ракет, но и танков: со 100 машин в год до войны - до 200 сейчас. А также Москва приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведки, и больше чем США и Европа вместе взятые.

По оценкам высокопоставленного чиновника Минобороны Эстонии Кусти Салма, нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе.

А затраты на производство при этом намного ниже, поскольку Москва "жертвует безопасностью и качеством". Например, производство одного 152-мм артиллерийского снаряда обходится РФ примерно в 600 долларов, а подобного 155-мм снаряда на Западе - в 5-6 тыс. долл.

Однако производство РФ не поспевает за расходом тех же боеприпасов на поле боя и износа техники. При производстве артиллерийских боеприпасов в 2 млн штук в год, армия РФ делает 10 млн таких выстрелов. Поэтому она и ищет альтернативные каналы закупки, такие как КНДР.

Также Москве не хватает ракетного топлива и основных взрывчатых веществ.

Ранее мы писали о том, что в РФ экономят ракеты для массированных ударов по энергосистеме Украины в осенне-зимний период.

Также мы писали о том, что рост российского производства танков и снарядов вдвое превысил прогнозы Запада.