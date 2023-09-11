Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА.

В ответ Россия может передать Ирану оружие, которое может "поставить под угрозу существование Израиля".

Об этом заявил глава израильской разведки Моссад Дэвид Барни.

"Мы опасаемся, что русские передадут иранцам взамен то, чего им не хватает, современное оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - сказал Барни на ежегодной конференции Института контртеррористической политики.

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