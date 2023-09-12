Представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что Россия может некоторое время экономить ракеты для возобновления массированных обстрелов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.



"Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным", - заявила Гуменюк.

Она отметила, что россияне могут снова атаковать энергетические и другие важные объекты нашей страны в осенне-зимний период, когда начнется отопительный сезон.

Напомним, ранее в ГУР озвучили возможную тактику ударов РФ по Украине этой осенью. По данным разведки, россияне изучают энергетические объекты Украины, ищут их уязвимые места и оценивают расположение систем ПВО, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет и беспилотников осенью.

Также в Минэнерго сообщили, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если Россия не будет наносить удары по энергосистеме.