"Четко дали понять". В Вашингтоне против ударов Украины американским оружием по территории России
Вашингтон четко дал понять, что не хочет, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства били по России.
Об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.
Белый дом еще не принял решение, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, дискуссии на эту тему продолжаются, добавил он.
"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято", - сказал Кирби.
Ранее сообщалось, что США не планируют объявлять о передаче Украине ракет большой дальности во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, Зеленский уже прилетел в Нью-Йорк, где озвучил планы встреч и переговоров в США. Мы публиковали фото президента Украины с супругой у трапа самолета.
Отметим, что накануне Зеленский прокомментировал удары беспилотников по российской территории и заявил, что западное оружие Украина для этих целей не использует.