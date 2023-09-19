Вашингтон четко дал понять, что не хочет, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства били по России.

Об этом заявил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию Telegraph.

Белый дом еще не принял решение, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, дискуссии на эту тему продолжаются, добавил он.

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято", - сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что США не планируют объявлять о передаче Украине ракет большой дальности во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский уже прилетел в Нью-Йорк, где озвучил планы встреч и переговоров в США. Мы публиковали фото президента Украины с супругой у трапа самолета.

Отметим, что накануне Зеленский прокомментировал удары беспилотников по российской территории и заявил, что западное оружие Украина для этих целей не использует.