Анализируем ситуацию в Украине и вокруг нее на 573-й день полномасштабной войны.

Ситуация на фронте

Украина сегодня заявила о контратаках россиян по двум направлениям: в районе Работино и южнее Бахмута - в Андреевке и Клещеевке, где РФ пытается отбить потерянные позиции.

Генштаб сообщает, что и ВСУ там ведут штурмовые действия.

Российские паблики утверждают, что идут встречные бои на западных окраинах Работино (то есть, россияне пытаются наступать во фланг ВСУ, которые пробиваются на юг). По другим направлениям южного фронта они заявляют, что особых перемен нет.

Что же до бахмутского направления, то там российские военные паблики подтверждают контратаки РФ на южном фланге в Клещеевке и в Андреевке. Она населенных пункта они относят к "серой зоне".

В общем, после объявления об освобождении этих сел ВСУ, глубокого прорыва обороны россиян не произошло. Армия РФ не отступила далее на восток, а подтянула резервы и пытается восстановить контроль над позициями.

Это говорит о том, что продвижение украинских войск продолжает идти медленно. Что уже в ежедневном режиме становится предметом рассмотрения западной прессы.

Украина и ее союзники, включая США, возможно, возлагали слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ, написала вчера New York Times.

"Украина сражается с одной из сильнейших армий мира. Если Украине и удастся заставить Россию существенно отступить, то, скорее всего, на это уйдут годы, а не месяцы", - говорится в статье, где анализируется контрнаступление.

Нынешние достижения Украины, которые выражаются в освобождении нескольких деревень, направлены на достижение большого прорыва - "хотя он может так и не произойти".

При этом время уходит - "осенью пойдет дождь, местность станет более грязной и труднопроходимой, что, вероятно, помешает крупным успехам на поле боя".

Тем временем российские войска активизировали атаки на северо-востоке в надежде вернуть часть территории, которую она потеряла в прошлом году, и заставить Украину перебросить свои войска на северо-восток.

"Если с юго-восточного фронта перебросят достаточное количество украинских сил, последний крупный рывок контрнаступления может провалиться", - говорится в статье.

Удары по Харькову, Львову и Херсону

Вчера вечером были новые ракетные удары по Харькову.

Баллистические ракеты снова били про промзоне, заявляют власти. Это уже третья серия таких обстрелов за последние дни. Россияне в предыдущий раз утверждали, что попали по Харьковскому бронетанковому заводу.

Также вечером по Славянску придетеи четыре ракеты С-300. Обошлось без пострадавших, но повреждены учебное заведение, общежитие и частный дом.

Ночью был очередной налет "Шахидов" - из 30 запущенных по Украине сбить удалось, по заявлению Воздушных сил, 27. Беспилотники поразили склады во Львове, после чего перекрыли магистральную улицу Городоцкого в Зализнычном районе города.

Пострадало два человека, погиб один. Власти Львова заявляют, что уничтожены три складских помещения с окнами, бытовой химией и гуманитарной помощью. Площадь возгорания около 10 тысяч квадратных метров.

Той же ночью россияне запустили баллистическую ракету Искандер-М по Кривому Рогу, где был удар по многоэтажному зданию. Строение было нежилым, других подробностей власти не приводят. В последнее время РФ активно бомбит в этом городе административные здания.

Днем жестоко обстреливался Корабельный район Херсона. Сперва там под удар попал крупный склад - под тот же обстрел попал и троллейбус. Погиб полицейский, а позже от ран скончался 57-летний мужчина.

Позже по Корабельному району был повторный обстрел, под него попал один из ВУЗов города. Ранены два человека.

Также днем РФ ударила по Купянску управляемой авиабомбой, погибли шестеро гражданских.

ВСУ же заявляют, что сегодня утром поразили штаб РФ возле Мелитополя. На опубликованном видео виден большой столб дыма на горизонте. Ранее назначенные россиянами "власти" заявляли о работе ПВО в городе.

Кто обстрелял Константиновку?

Сегодня западные СМИ снова подняли тему трагедии в Константиновке, где 6 сентября после ракетного удара погибли 15 человек и 30 получили ранения.

Украина заявила о российской ракете С-300. Но журналисты и военные аналитики буквально сразу вскоре после этого сообщили, что снаряд летел со стороны, где находились украинские войска.

Теперь эту тему подняла New York Times. Она считает, что на рынке в Константиновке Донецкой области взорвалась украинская ракета из комплекса "Бук".

Помимо направления полета ракеты, которое зафиксировано на камерах наблюдения, об ударе с украинской стороны говорит и воронка от взрыва. А также повреждения, которые соответствуют ракете, летящей с северо-запада.

Кроме того, пишет NYT, за несколько минут до трагедии украинские военные выпустили две ракеты из Дружковки, что как раз к северо-западу от Константиновки.

Репортеры NYT находились в Дружковке, когда в 14:00 услышали исходящий пуск ракеты, а через несколько минут последовал второй (удар по Константиновке был около 14:04). Об исходящем запуске тогда же сообщили жители Дружковки в местном паблике.

"Два свидетеля, которые говорили с The Times, сказали, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в направлении российской линии фронта примерно во время удара; один из них сказал, что видел ракеты, летевшие в направлении Константиновки. Украинский солдат, дислоцированный в Дружковке, пожелавший остаться неизвестным, также сообщил, что слышал два пуска ракет примерно в то же время", - пишет газета.

Журналисты нашли место запуска ракет, на которое указали другие свидетели. Там обнаружены траншеи, мусорные ямы и следы колеи от широких гусениц.

А главное - сожженная трава, что характерно для работы ЗРК. Издание напоминает, что "Бук" относится к типам комплексов, которые запускают ракеты с задней части, оставляя после себя оставляет выжженную землю.

Также следы "Бука" видны на месте взрыва в Константиновке.

"Размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме конкретно одному оружию: ракете 9М38, которую запускает "Бук", - пишут авторы.

"На такой короткой дистанции — менее 10 миль — ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в ракетном двигателе, который взорвался или загорелся при ударе, что дает возможное объяснение следам ожогов на ракете", - говорится в статье.

Журналисты предполагают, что в "Буке" могла не сработать электроника. Вероятность намеренного пуска по городу они исключают, поскольку запускалось две ракеты, а в Константиновке упала одна (то есть, вторая полетела к своей цели).

В Украине уже прокомментировали это расследование.

В СБУ заявили, что это был не "Бук", а российская ракета С-300. Сообщается, что об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, которые были изъяты на месте прилета.

Исследуются и другие доказательства. СБУ еще 6 сентября начала проверку ракетного удара по рынку Константиновки. Следствие идет по статье "Нарушения законов и обычаев войны".

Позже советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что будет проведено расследование.

"Несомненно, появление в зарубежных СМИ публикаций с сомнениями в причастности России к нападению на Константиновку влечет за собой рост конспирологических теорий, а потому требует проверки и правовой оценки со стороны следственных органов. Общество обязательно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке", - написал он.

Интересно отметить, что расследование NYT вышло в максимально неудобный для Киева момент. Сейчас в Германии проходит новый "Рамштайн", а Зеленский поехал в США выбивать новую военную помощь Украине.

Параллельно российские СМИ и паблики после выхода статьи New York Times начали обвинять Украину в "провокации" с обстрелом Константиновке, увязывая это с визитом в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, который проходил в тот день (напомним, что сама газета такую трактовку отбрасывает, считая произошедшее трагической случайностью).

Военная помощь и Рамштайн

В Германии сегодня началось новое заседание в формате Рамштайн. В нем впервые участвует новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр обороны США Ллойд Остин на открытии мероприятия заявил, что партия американских танков Abrams уже скоро прибудет в Украину. Также стало известно, что Дания по итогам встречи передаст Украине ещё 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72.

Сроки передачи неизвестны. Также, как видим, речь идет о довольно старых моделях.

К слову, на прошлой неделе Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 - из-за их плохого технического состояния, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, Киев сообщил Берлину, что прибывшие в Польшу машины нуждаются в ремонте. Издание отмечает, что отремонтировать их в Украине невозможно из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей.

Пока нет понимания по ракетам - на "Рамштайне" о них новостей не было. Германия завила, что тема передачи ракет Taurus там не подималась.

Вчера сообщалось, что Белый дом еще не принял решение, отправлять ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем дальнобойных ракетах.

Германия также пока колеблется и, видимо, намеревается по этому вопросу пойти в фарватере США, как было с танками. ФРГ подготовила новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, но ракет Taurus в нем нет.

Ранее американские СМИ писали, что во время визита Зеленского в США, который начался вчера, о поставках ракет объявлено не будет. Журналисты считают, что у Байдена другая повестка на Генассамблею ООН, куда прибыл и президент Украины: обеспечить "надежную глобальную поддержку" Киева.

"Но реализовать это будет сложно, особенно в этом году", - считает Washington Post.

По его оценке, украинские власти надеялись приехать в Нью-Йорк с крупными успехами в ходе наступления, но укрепленная российская оборона держится.

Ущерб от войны сказался на ценах на продовольствие и энергоносители, что усилило призывы развивающихся стран к переговорам. Поддержка среди американской общественности по продолжению войны тоже снижается.

Но, как надеются в Вашингтоне, отсутствие на мероприятии Путина и Си Цзиньпина даст Байдену и Зеленскому "шанс доминировать в повестке дня и оказать сочувственное внимание лидерам менее богатых стран Африки, Азии и Латинской Америки".

При этом на их призывы к миру США не намерены соглашаться.

Ключевой будет встреча Зеленского с президентом Бразилии. Также Байден станет первым президентом США, который встретится с лидерами всех пяти стран Центральной Азии: Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Отметим, что предыдущие попытки Запада перетянуть на свою сторону нейтральные страны или союзников РФ пока были безуспешными. Но, как видим, Вашингтон их не оставляет.

Новая война в Карабахе

Сегодня Азербайджан объявил о начале боевых действий в Нагорном Карабахе. Цель заявлена открыто - поставить неподконтрольные территории под полный контроль Баку.

После проигрышной для Армении войны 2020 года под контролем армян Карабаха осталась лишь часть территории прежней автономии, включая Степанакерт.

Военные эксперты предполагают, что цель Азербайджана - взять Степанакерт с двух сторон в полную блокаду, после чего сопротивление города будет уже в общем-то бессмысленным.

При этом неизвестно, входит ли в планы Баку штурм самой столицы Карабаха - при том, что там еще, по идее, находятся российские миротворцы.

Сейчас идут массированные артобстрелы и удары дронами. И, похоже, события разворачиваются по невыгодному для Еревана сценарию. Тем более, что Москва сейчас находится в крайне натянутых отношениях с Пашиняном, чем, похоже, и воспользовался Азербайджан.

При этом Россия сейчас заявляет, что пытается остановить новую войну и ведет переговоры со всеми сторонами. Баку заявил, что готов говорить с представителями Карабаха - но лишь на условиях роспуска "республики" и разоружения ее "армии". А Ереван - что в событиях на территории Арцаха участвовать не будет и своих военных не пошлет. В столице Армении против Пашиняна, "сдавшего Карабах", уже начались массовые протесты. Его называют предателем и призывают уйти в отставку.

В отдельном материале мы разбираемся, что происходит в Карабахе и к чему идет. дело.

Как война в Нагорном Карабахе может повлиять на ход войны в Украине?



Может повлиять, теоретически, только в двух случаях.



Первый – Россия окажется полноценно втянутой в войну и будет вынуждена послать туда часть своей армии, что ослабит позиции РФ на фронте в Украине.



Второй - Запад однозначно встанет на сторону Армении и введет против Азербайджана масштабные санкции. Это может склонить Баку, а вслед за ним и Турцию, к углублению связей с Россией по всему спектру. Что скажется и на позиции Турции и Азербайджана по войне в Украине.



Впрочем, вероятность обоих вариантов на данный момент сугубо гипотетическая.