Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал боевые действия в Карабахе.

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Собрали информацию о том, что происходит и к чему это может привести.

1. К этому дело шло уже давно. Премьер Армении Никол Пашинян с одной стороны, в течение последнего года неоднократно заявлял, что считает Нагорный Карабах частью Азербайджана и давал понять, что готов на этой основе урегулировать отношения между двумя странами. С другой стороны, практических действий к этому так и не предпринял (в том числе, и опасаясь внутриполитических последствий). Кроме того, у Еревана резко испортились отношения с главным союзником – РФ. И, на этом фоне, в Баку увидели исторический шанс полностью вернуть под свой контроль Нагорный Карабах. Что, собственно, и является очевидной целью проводимой Азербайджаном операции.



2. Насколько эта цель будет реализована? Многое сейчас Азербайджану благоприятствует. Россия, судя по заявлениям Москвы, вмешиваться в конфликт пока не будет, подавая нынешние события, в том числе, и как "расплату" Пашиняну за непослушание и за ориентацию на Запад. Помочь Нагорному Карабаху может только сама Армения путем напряжения всех своих сил. Однако, пока никаких признаков того, что Ереван окажет масштабную поддержку нет. Наоборот – там заявили, что подразделений армянской регулярной армии в Нагорном Карабахе нет и что на границах Армении обстановка спокойная. На фоне текущих событий это выглядело как признание в неготовности вмешиваться в конфликт. Кроме того, с чисто военной точки зрения после потери в ходе предыдущей войны Шуши (занимает господствующую высоту над Степанакертом), а также блокирования прямого сообщения между Арменией и Карабахом через Лачинский коридор, оборона Карабаха – задача крайне проблемная. На данный момент пока остается не до конца понятная реакция Запада. Ранее он делал заявления в поддержку Армении и Карабаха. Но Азербайджан, как видим, на них внимание не обратил. Теперь слов уже недостаточно. Нужны будут действия. Например – угрозы введения санкций против Азербайджана. Но, как писала "Страна", в случае если война не выйдет за пределы Карабаха, их вероятность небольшая.



3. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов самих армян Нагорного Карабаха. Для них занятие территории азербайджанской армией означает (несмотря на все заявления о гарантиях) перспективу бегства из родных мест. Или и того хуже. Поэтому нельзя исключать, что они будут сопротивляться всеми имеющимися у них силами. И, в таком случае, многое зависит от того, смогут ли карабахские армяне организовать эффективную оборону и остановить первый накат азербайджанской армии. Если у Баку не получится "маленькой победоносной войны", то расклад поменяется не в пользу Азербайджана. В войну тогда будет все больше втягиваться Армения, усилится и давление со стороны Запада. Как-то придется реагировать и России. Другими словами, исход боевых действий в ближайшие дни (сможет ли Азербайджан или нет быстро поставить под контроль территорию Карабаха) и будут определяющим для развития дальнейшей ситуации.