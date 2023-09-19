Азербайджан объявил, что начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе
Азербайджан объявил, что начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для "восстановления конституционного строя". По словам властей Баку, применено "высокоточное оружие" по позициям армии Армении и военным объектам.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Азербайджанцы заявляют, что армяне регулярно обстреливают позиции их армии в Карабахе, минируют местность и строят фортификации, а также увеличивают количество военной техники и личного состава.
Также Баку обвинил армян в подрыве гражданского автомобиля на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, в результате чего погибли мирные люди и военные. В минобороны Азербайджана заявляют, что мина была установлена диверсионной группой армии Армении.
В Баку назвали следующие цели своих "антитеррористических мероприятий":
- обеспечение положений трёхстороннего заявления,
- пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахе,
- разоружение и вывод вооруженных сил Армении, нейтрализация армянской военной инфраструктуры,
- обеспечение безопасности населения, вернувшегося на "освобождённые территории".
В сети появились видео военной операции, на которых слышна работа дронов и показан ход военных действий.
Между тем в Степанакерте (городе в Нагорном Карабахе) жители сообщают об артиллерийских обстрелах со стороны армии Азербайджана.
Напомним, ранее Азербайджан и Армения уже обвиняли друг друга в обстреле своих позиций.
Подробнее о ситуации вокруг Армении и Азербайджана, которая в последнее время заметно обострилась, мы писали в отдельном материале.