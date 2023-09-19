Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Фото: скриншот с видео

Азербайджан объявил, что начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Карабахе для "восстановления конституционного строя". По словам властей Баку, применено "высокоточное оружие" по позициям армии Армении и военным объектам.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Азербайджанцы заявляют, что армяне регулярно обстреливают позиции их армии в Карабахе, минируют местность и строят фортификации, а также увеличивают количество военной техники и личного состава. 

Также Баку обвинил армян в подрыве гражданского автомобиля на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, в результате чего погибли мирные люди и военные. В минобороны Азербайджана заявляют, что мина была установлена диверсионной группой армии Армении. 

В Баку назвали следующие цели своих "антитеррористических мероприятий":

  • обеспечение положений трёхстороннего заявления,
  • пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахе,
  • разоружение и вывод вооруженных сил Армении, нейтрализация армянской военной инфраструктуры,
  • обеспечение безопасности населения, вернувшегося на "освобождённые территории".

В сети появились видео военной операции, на которых слышна работа дронов и показан ход военных действий.

Между тем в Степанакерте (городе в Нагорном Карабахе) жители сообщают об артиллерийских обстрелах со стороны армии Азербайджана.

Напомним, ранее Азербайджан и Армения уже обвиняли друг друга в обстреле своих позиций.

Подробнее о ситуации вокруг Армении и Азербайджана, которая в последнее время заметно обострилась, мы писали в отдельном материале.

 

 

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