Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану следует дистанцироваться от Москвы и стараться быть ближе к Западу.

Об этом говорится в публикации издания Politico.

Как пишет издание, Пашинян отметил, что "возможности России в Закавказье изменились" из-за войны в Украине.

Politico, не приводя прямых цитат, сообщает, что Пашинян признает необходимость отказаться от старого союзника в лице России, и отмечает, что предстоит пройти долгий путь, прежде чем западные страны будут рассматриваться как предлагающие полную поддержку, в которой нуждается Армения.

Ранее сегодня Пашинян заявлял, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован Арменией в полном объеме. А значит, в случае визита Владимира Путина страна должна будет выполнить решение МУС о его аресте. Правительство уже направило Римский статут в парламент.

А на днях армянский премьер сказал, что Еревану не стоило рассчитывать на одну только Россию при выстраивании стратегической безопасности. Заявление прозвучало на фоне визита его супруги в Киев.