Азербайджан заявил об атаке своих позиций сегодня днем в Гедабейском районе. Баку сообщает, что предпринял ответные меры.

Об этом сказано в посте Министерства обороны Азербайджана в Фейсбуке.

"Примерно в 11:25 позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях", - говорится в сообщении.

В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций армянской армии на участке Верин Шоржа Гегагркуникской области.

По данным Минобороны Армении, обстрел произошел сегодня днем.

"12 сентября в районе 14:35 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа (Гегаркуникская область)", - сообщила пресс-служба Минобороны Армении в том же Фейсубке.

Ранее сообщалось, что Баку стягивает свои войска к границе с Арменией, что породило прогнозы о возможном начале новой войны между двумя странами.

Напомним, вчера Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении были атакованы позиции расположенные около сёл Айривенг, Гёели и Гараваллер Гедабейского района.