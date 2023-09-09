Азербайджанские Telegram-каналы призывают "поставить на аватарки" символ ∀.

Этот символ нанесён на военную технику азербайджанской армии, которая сейчас перебрасывается к границе с Арменией, и напоминает один из тактических знаков российских войск (V), который использовался при вторжении в Украину.

Напомним, что на границе Армении и Азербайджана происходит новая эскалация. По данным местных СМИ, Азербайджан усиленно перебрасывает военную технику к границе с Арменией, на боевую технику при этом нанесена маркировка с перевернутой буквой А.

Официально МИД Азербайджана заявляет, что решительно настроен на достижение мира с Арменией и ждет от Еревана закрепления на бумаге признания территориальной целостности Азербайджана. То есть, передачи под контроль Баку всей территории Нагорного Карабаха.

В МИД Азербайджана обвинили Армению в периодическом совершении "военных провокаций на земле" и заявили, что на территории Азербайджана находятся "незаконные армянские военные формирования численностью около 10 тысяч человек".

Премьер Армении Никол Пашинян обратился за помощью к Совбезу ООН и заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной.

В ответ МИД Азербайджана назвал заявления Пашиняна "фальшивыми политическими манипуляциями".

Тем временем светская львица и бизнес-вумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана.