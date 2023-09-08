Светская львица и бизнес-вумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана.

Телезвезда обратилась к президенту США в соцсети Х (ранее Twitter) с просьбой "остановить новый геноцид армян".

К посту Ким Кардашьян прикрепила ссылку на статью в журнале Rolling Stone. В этой статье она совместно с известным американским врачом армянского происхождения Эриком Исраэляном попросила американское правительство повлиять на власти Азербайджана, чтобы предотвратить очередные возможные боевые действия в Нагорном Карабахе.

"С декабря прошлого года Азербайджан заблокировал единственную линию жизни между коренными армянами-христианами Арцаха (также известного как Нагорный Карабах) и остальным миром. В течение многих лет они зависели от поставок продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи через Лачинский коридор. Война в Украине сделала Азербайджан, казалось бы, более выгодной альтернативой российской нефти и газу для некоторых стран. Однако такая уверенность воодушевила автократическое правительство Азербайджана использовать голод в качестве оружия против армянского населения в регионе", - заявила Кардашьян со страниц Rolling Stone.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян обратился за помощью к Совбезу ООН и заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом, ситуация является взрывоопасной.

В ответ МИД Азербайджана назвал заявления Пашиняна "фальшивыми политическими манипуляциями".

Между тем нарастают противоречия между Арменией и ее главным военным союзником - РФ. В МИД России уже обвинили Армению в трех недружественных шагах.