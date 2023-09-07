Вступление Армении в НАТО невозможно, заявляют представители властей страны.

Информацию об этом активно распространяют российские СМИ.

"Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства", — заявил депутат парламента Армении от правящей партии Саргис Ханданян.

При этом он упрекнул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что та "покинула Армению". По словам депутата, у Еревана есть "много вопросов" к Российской Федерации, Армения также открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны.

Ранее глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал принять Армению в НАТО и ЕС, чтобы "отменить Россию на Кавказе".

Пашинян также заявил, что Армении не стоило рассчитывать на одну только Россию при выстраивании стратегической безопасности, и теперь Ереван занимается "диверсификацией своей безопасности".

В частности, Армения начала военные учения с США, что, по словам Пескова, уже вызвало "беспокойство" в Кремле.

На фоне обвинений Еревана в адрес России по теме Нагорного Карабаха и Лачинского коридора в Киев вчера прибыла супруга Пашиняна — Анна Акопян.

Вместе с этим происходит новая эскалация конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном.