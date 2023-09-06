В Киев прибыла супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акопян выступит на ежегодном Саммите первых леди и джентльменов с участием Елены Зеленской.

В саммите этого года также принимают участие жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и других стран, высокопоставленные женщины - чиновницы Евросоюза и известные журналисты. Темой саммита в этом году заявлено психическое здоровье.

Армения является военной союзницей России по блоку ОДКБ. Однако на днях Пашинян заявил, что Армении не стоило рассчитывать на одну только Россию при выстраивании стратегической безопасности. По его словам, республика "вкусила горькие плоды" этой ошибки.

Пашинян отметил, что в данный момент Ереван занимается "диверсификацией своей безопасности". Известно, что Армения начала военные учения с США, что уже, по словам Пескова, вызвало "беспокойство" в Кремле.

Сегодня минобороны Армении анонсировало с 11 по 20 сентября совместные армяно-американские военные учения. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, это вызвало "беспокойство" в Кремле.

Также на днях глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал принять Армению в НАТО и ЕС, чтобы "отменить Россию на Кавказе".

Летом сообщалось, что Армения и Азербайджан могут договориться о мире уже в этом году.