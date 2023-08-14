В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Он возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на МИД.



Накануне в местных СМИ появилась информация, что вчера вечером в озере Севан утонул украинский дипломат.

Его тело заметили спасатели в 25 м от берега. Случилось это 13 августа.

Ранее мы писали, что с начала войны почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну после завершения командировок.

Напомним также, мы писали, что в полиции планируют проверить законность выезда за границу бывшего мэра Рахова, который оформил "командировку" в Румынию.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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