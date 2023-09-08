Обострение отношений между Россией и Арменией продолжается ускоренными темпами.

Министерство иностранных дел России сделало заявление, выдержанное в крайне резких тонах, в котором обвинило руководство Армении "в серии недружественных шагов".

По мнению российского МИД, перечень "недружественных шагов" включает:

запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (который, как известно, выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина);

поездка в Киев супруги премьер-министра Пашиняна Анны Акопян с передачей гумпомощи украинской власти;

проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян, которому сделано "жесткое представление".

Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом.

Ранее Симонян назвал Захарову "какой-то секретаршей какого-то ведомства".

Также на днях глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал принять Армению в НАТО и ЕС, чтобы "отменить Россию на Кавказе". Однако представители властей страны заявляют, что вступление Армении в НАТО невозможно. В то же время они упрекают Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что та "покинула Армению".

Вместе с тем параллельно происходит новая эскалация на границе между Арменией и Азербайджаном.