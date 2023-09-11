Обостряется ситуация на границе Азербайджана и Армении. В Баку заявили об атаке своих позиций.

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что с территории Армении были атакованы позиции расположенные около сёл Айривенг, Гёели и Гараваллер Гедабейского района.

Азербайджан заявляет, что предпринял ответные меры.

В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло информацию об обстрелах азербайджанских позиций.

Ранее сообщалось, что Баку стягивает свои войска к границе с Арменией, что породило прогнозы о возможном начале новой войны между двумя странами. Официально МИД Азербайджана заявляет, что решительно настроен на достижение мира с Арменией и ждет от Еревана закрепления на бумаге признания территориальной целостности Азербайджана. То есть передачи под контроль Баку всей территории Нагорного Карабаха.

Также в МИД Азербайджана обвинили Армению в периодическом совершении "военных провокаций на земле" и заявили, что на территории Азербайджана находятся "незаконные армянские военные формирования численностью около 10 тысяч человек".

Тем временем светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана.