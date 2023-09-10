В сети всплыло новое пророчество ныне покойного основателя российской ЛДПР Владимира Жириновского, сказанное им в 1999 году. В нем говорится, что "война будет на территории Украины, за Крым. В Закавказье Запад поддержит армян против Баку".

Видео заявления Жириновского распространилось в Telegram-каналах.

"Война будет на территории Украины за Крым. В Закавказье Запад поддержит армян против Баку и поддержит Тбилиси против Абхазии. Абхазия - это Косово", - отметил российский политик почти четверть века назад.

Он добавил, что у НАТО есть главная цель - война с Россией. И что Запад будет бомбить по периферии России Кавказ, Балканы и Ближний Восток, потому что боится действовать напрямую.

Отметим, что в конце 2021 года Жириновский с точностью до 48 часов предсказал дату начала большой войны в феврале 2022 года.

Что касается Армении и Азербайджана, то в последнее время между странами обострилась ситуация.

Сообщалось, что Баку перебрасывает войска к границе. Также появились прогнозы о скорой новой большой войне в Закавказье. При этом ведущие страны Запада в нарастающем конфликте поддерживают Армению.

Также светская львица Ким Кардашьян попросила президента США Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана и "остановить новый геноцид армян".

В то же время отношения Еревана и России заметно ухудшились. В МИД России уже обвинили Армению в трех недружественных шагах, а именно: в визите в Киев супруги премьер-министра Пашиняна Анны Акопян с передачей гумпомощи украинской власти, в запуске процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда и в проведении на армянской территории военных учений с участием США.