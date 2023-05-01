Сторонники российской партии ЛДПР активизировались в компьютерной игре Minecraft. Они построили памятник своему покойному лидеру Владимиру Жириновскому и провели рядом с ним первомайский "митинг".

Памятник Жириновскому, в пересчете на "реальный" масштаб, получился примерно двухсотметровым. В партии заявили, что он получился неидеальным, но похвалили авторов.

В ЛДПР заявляют, что в онлайн-митинге приняли участие около "12 тысяч человек со всего мира", хотя на публикуемых видео видны несколько сотен игроков.

Ранее в ЛДПР объявляли, что создадут нейросеть, которая будет воспроизводить мысли Жириновского, на основе его прижизненных заявлений.

Жириновский умер в апреле 2022 года после осложнений коронавируса. На годовщину его смерти открыли памятник на Новодевичьем кладбище в Москве.

В отдельном материале мы рассказывали, чем запомнился Жириновский - самый скандальный российский политик. В конце декабря 2021-го года, незадолго до начала своей болезни, Жириновский заявлял, что 22 февраля в 4 часа утра начнется война. В действительности она началась 24 февраля.