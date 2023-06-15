В России партия ЛДПР представила нейросеть, которая "оживила" ее покойного лидера Владимира Жириновского. Цифровой "Жириновский" призвал "забыть об Украине".

Об этом сообщают аккаунты ЛДПР в соцсетях.

На вопрос "что нам делать с Украиной?" цифровой "Жириновский" призвал перестать "кормить" это "болото", в котором полно "предателей и русофобов", а также "закрыть границы и забыть об Украине".

Создание искусственного интеллекта на базе высказываний Жириновского анонсировалось в РФ вскоре после его смерти. Идея принадлежит членам ЛДПР, захотевшим создать нейросеть, которая бы "воссоздала интеллект" их покойного лидера. В алгоритм ввели большое количество высказываний Жириновского, на основании которых нейросеть строит свои собственные ответы, имитируя при этом голос политика.

"Программу ознакомили с более чем 18 тысячами часов интервью и выступлений Жириновского за последние 30 лет", — сообщили в ЛДПР.

Коллеги политика считают, что такой базы данных хватает для того, "чтобы сгенерировать ответ на любые возможные новые вопросы" в духе Жириновского .

"Задачи исключительно просветительские", — объяснили в партии создание нейросети.

Ранее сторонники Жириновского провели первомайский онлайн-митинг возле его памятника в Minecraft.

Напомним, лидер ЛДПР РФ умер в начале апреля 2022 года, "Страна"публиковала подробности о кончине политика.

Незадолго до своей смерти Жириновский призывал бомбить Украину и Запад.