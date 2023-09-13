Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован в полном объеме. А значит, в случае визита Владимира Путина должна будет выполнить решение МУС о его аресте.

О ратификации премьер сообщил, выступая в парламенте.

"Правительство направило Римский статут в парламент, и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это не имеет никакого отношения к отношениям Армении и России, это касается вопросов нашей безопасности", — сказал Пашинян.

Правительство Армении направило Римский статут на ратификацию в парламент еще 1 сентября. Вскоре после этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что договор, подписанный страной в 1998 году, будет ратифицирован.

"Против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это [ратификация] нужно, нашей стране это нужно", — объяснил тогда он.

Теперь его заявление повторил Пашинян.

Римский статут — это договор, учреждающий Международный уголовный суд (МУС). Его подписали 137 стран, а ратифицировали больше 120.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Армения и РФ традиционно были союзниками, но в последнее время Пашинян начал критиковать Москву и ОДКБ, а Москва - Пашиняна.