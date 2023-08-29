Президент РФ Владимир Путин согласился посетить Китай в октябре. Если поездка состоится, она станет первым заграничным вояжем главы Кремля после выдачи в марте Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три источника.

По словам источников, Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь". Президент РФ принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сказал один из собеседников издания.

Как пишет агентство, Путин готов посещать только те страны, где его спецслужбы могут полностью гарантировать его безопасность, и Китай является одним из таких мест, сообщили два собеседника.

На прошлой неделе Путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР после того, как власти страны дали понять, что им придется выполнить приказ суда об аресте главы Кремля.

Также Путин отказался отправиться в сентябре в Индию на саммит G20. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Вместо президента РФ на саммит "Большой двадцатки" поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.