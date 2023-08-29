Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Присутствие президента на похоронах не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решения принимают родные, и мы не можем говорить без них", — сообщил спикер Кремля.

Ранее мы писали, что место захоронения Пригожина и остальных пассажиров его самолета до сих пор неизвестно, но скорее всего, его похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Также мы писали о том, что какая судьба ждет "вагнеровцев" после гибели Пригожина - возвращение на фронт и конец секты.

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