ЧВК "Вагнер" являлось незаконным вооруженным формированием и перестанет существовать после гибели Евгения Пригожина.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Его слова приводят российские СМИ.

"Группа Вагнера" перестанет существовать. Бойцы смогут уйти на гражданку или подписать контракт с МО. Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны", - сказал Соболев.

По его словам, подписать контракт с минобороны РФ смогут только те наемники, которые не участвовали в мятеже.

Ранее близкие к "Вагнеру" телеграм-каналы писали, что минобороны РФ уже активно пытается взять остатки ЧВК под свой контроль. А курирует этот процесс заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

О том, какая судьба ждёт "вагнеровцев" после смерти Пригожина и Дмитрия Уткина, а также почему побудить их вернуться на службу государству будет непросто, мы подробно анализировали в отдельном материале.