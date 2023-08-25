В сети появилось видео с кадрами, как в селе Николаевке Самарской области России ровняют с землей кладбище "вагнеровцев".

Ролик снял мужчина в футболке с логотипом ЧВК.

На видео можно заметить, как автор ролика ходит по кладбищу в Николаевке и показывает ровную, покрытую щебнем площадку на месте, где ранее стояло более 280 крестов с надгробиями погибших наемников.

В сети уже появилась версия, что уничтожение кладбища связано с гибелью куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Правда, потом выяснилось, что тяжелая техника работает на кладбище по меньшей мере с 19 августа, то есть задолго до крушения самолета Пригожина.

Работники кладбища рассказали, что "делают плановое благоустройство по заданию руководства". К сентябрю там хотят установить вместо крестов черные пирамидки с именами погибших.

Вместо крестов у "вагнеровцев" будут черные пирамидки. Фото: соцсети

Ранее подобная реконструкция уже была проведена на кладбище "Вагнера" в станице Бакинской Краснодарского края.

Российские военные Telegram-каналы пишут, что это начали делать ещё при жизни Пригожина и по его заданию. Глава ЧВК, как они заявляют, ещё месяц назад дал указание профинансировать реконструкцию кладбищ "вагнеровцев" в "едином стиле".

Напомним, весной на кладбище в Новосибирске обнаружили массовое захоронение с символикой наемников ЧВК "Вагнер" и российскими флагами. Десятки свежих могил были запечатлены на видео на Гусинобродском кладбище.

А под Иркутском нашли кладбище наемников ЧВК "Вагнер", где есть уже подготовленные пустые могилы.