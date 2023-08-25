Вероятная гибель куратора "Вагнера" Евгения Пригожина негативно скажется на деятельности ЧВК.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным британской разведки, смерть Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на "вагнеровцев", поскольку "личные качества куратора ЧВК - гиперактивность, исключительная смелость, стремление к результату и крайняя жестокость вряд ли могут найтись у какого-либо преемника".

"Вакуум лидерства в "Вагнере" будет усугублен сообщениями о том, что основатель и полевой командир Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов также мертвы", - говорится в сводке.

"Точных доказательств того, что Пригожин находился на борту, пока нет, и известно, что он применяет исключительные меры безопасности. Однако весьма вероятно, что он действительно мертв", - добавили в Минобороны Британии.

Накануне депутат Госдумы России и бывший "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Бородай утверждал, что после сообщений о гибели Евгения Пригожина наемники ЧВК "Вагнер" начали массово подписывать контракты с Вооруженными силами РФ.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЧВК "Вагнер" может стать только более опасной силой после гибели ее куратора Евгения Пригожина.

Мы анализировали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.