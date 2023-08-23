В РФ помилованные после участия в войне в Украине "вагнеровцы" подозреваются в убийстве не менее двенадцати человек и изнасиловании еще четверых.

Об этом сообщает издание "Верстка".

Первое убийство произошло в марте 2023 года, когда в Вятских Полянах бывший заключенный зарезал 85-летнюю пенсионерку.

Затем были убийства в Южной Осетии, Краснодарском крае, Восточной Сибири, Чувашии.

В Карелии пьяный вагнеровец-рецидивист вместе с товарищем зарезал сразу шестерых человек. В Новосибирске бывший наемник изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. Еще двух насильников-"вагнеровцев" в августе объявили в розыск: Алексея Хлебникова и Алексея Костромина. Первый обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки в Новоаннинском районе Волгоградской области. Второй жестоко избил и изнасиловал 26-летнюю девушку, которая после этого находится в больнице в тяжелом состоянии.

Издание публикует карту преступлений наемников пригожинской ЧВК.

"Страна" не раз писала о тяжких правонарушениях, совершенных "вагнеровцами". Так, на днях мы сообщали, что в Кировской области РФ разыскивают амнистированного за убийство бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина, который вернулся с войны в Украине и избил и изнасиловал женщину.

Также мы рассзказывали, что в Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО.