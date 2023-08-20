В Кировской области РФ разыскивают амнистированного за убийство бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Алексея Костромина, который вернулся с войны в Украине и избил и изнасиловал женщину.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, в декабре 2020 года в Кировской области было совершено резонансное убийство. В одной из квартир в посёлке Созимский обнаружили тело 20-летней студентки колледжа с открытой раной головы. Оказалось, что её на почве ревности забил молотком 24-летний сотрудник УФСИН Алексей Костромин. Злоумышленник пытался сбежать, но его поймали и осудили за убийство.

Однако бывший силовик не отсидел даже пятую часть срока. Он завербовался в ЧВК "Вагнер" и поехал на войну в Украину. После возвращения с фронта он стал подозреваемым в новом преступлении. По версии следствия, 18 августа Костромин жестоко избил, а затем изнасиловал 26-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, колотыми ранами шеи и контузией глазных яблок. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что российский заключенный, получивший амнистию за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер", вернулся домой в Карелию и зарезал шестерых человек. В убийствах ему помогал его друг.

А в российской Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны, убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО.