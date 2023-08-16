В Киргизии по подозрению в наемничестве задержали 27-летнего местного жителя, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает сайт "Азаттык".

В 2020 году мужчина, который является уроженцев Нарынской области, уехал в Россию на заработки. В 2021-м полиция задержала его по подозрению в хранении наркотиков, суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.

По словам жены задержанного, он отбывал наказание в российской тюрьме, где его "вынудили присоединиться к "Вагнеру".

"Мужа оклеветали. Он всегда говорил, что российская тюрьма ужасна. Позже присоединился к "Вагнеру" и уехал в Украину. Мой муж оказался между жизнью и смертью", — добавила она. По ее словам, в начале июля срок контракта истек, после чего он вернулся в Киргизию.

Нарынский городской суд арестовал мужчину на два месяца на время следствия. В связи с этим его жена обратилась к властям России и Киргизии с просьбой отпустить его, уточнив, что у семьи двое маленьких детей четырех и шести лет.

Ранее мы сообщали, что в российской Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны, убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО.

А до этого жители Курской области РФ жаловались на амнистированного "вагнеровца", который держал в страхе село. Он ежедневно пил, буянил и перемещался по деревне, вооруженный топором, ножом и вилами.