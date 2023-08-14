В Польше арестовали двух россиян, которые расклеивали листовки с призывом вступать в ЧВК "Вагнер" на улицах Кракова и Варшавы.

Об этом сообщает МВД страны.

На стикерах была надпись "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам" и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт вербовки.

Арестованных граждан РФ также обвиняют в шпионаже.

Напомним, в Варшаве утверждают, что "вагнеровцы" уже пытались проникнуть в Польшу из Беларуси. Ранее приближенные к "Вагнеру" паблики выкладывали отфотошопленные изображения с якобы шевронами ЧВК на границе Польши.

Ранее Центр национального сопротивления сообщали, что ЧВК "Вагнер" обустраиваются в Беларуси на границе с Украиной, на аэродроме Зябровка начато развёртывание палаточного городка для размещения около 1000 пригожинских наёмников.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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