Депутат Госдумы России и бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай утверждает, что после сообщений о гибели Евгения Пригожина бойцы ЧВК "Вагнер" начали массово подписывать контракты с Вооруженными силами РФ.

Об этом пишут российские издания.

По словам Бородая, "вагнеровцы" "в массовом порядке" идут в подразделения добровольческого корпуса или на контрактную службу.

Депутат Госдумы Виктор Соболев также сообщил, что заявления от вагнеровцев сейчас поступают из многих российских регионов. По его мнению, сейчас бойцы ЧВК "Вагнер" "очень пригодятся армии на фронте", ведь контрнаступление ВСУ окончательно все еще не остановлено.

"Отказывать кому-то на основании опыта "Вагнера" оснований я не вижу. Ну только если речь не идет о совсем каких-то криминальных и маргинальных элементах", — отметил депутат-генерал.

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, на борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы подробно писали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.