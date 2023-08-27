Сейчас минобороны РФ активно пытается взять остатки ЧВК "Вагнер" под свой контроль. Об этом сообщают близкие к ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы.

Курирует этот процесс заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

"Вагнеровцам" предлагается перейти под крыло МО РФ либо в составе нового добровольческого корпуса, либо присоединиться к подконтрольному минобороны ЧВК "Редут" (где уже служит бывший исполнительный директор ЧВК "Вагнер" Трошев).

Также, как пишут телеграм-каналы, идет активное выдавливание "вагнеровцев" из Сирии и стран Африки. Министерство обороны Сирии уже предписало им сдать все оружие и покинуть территорию страны до 20 сентября.

"Вагнеровцев" в Африке хотят перевести под контроль МО РФ, а в случае отказа им будет приказано разоружиться и покинуть страны дислокации.

О том, какова судьба ждёт "вагнеровцев" после смерти Пригожина и Уткина, а также почему побудить их вернуться на службу государству будет непросто, мы подробно анализировали в отдельном материале.

Напомним, сегодня следственный комитет РФ официально подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина в авиакатастрофе.