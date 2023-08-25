Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности.

Об этом политик сказал во время общения с журналистами, его слова передает БЕЛТА.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел. А в-третьих, запомните: по безопасности мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не-не-не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите", - заявил Лукашенко.

Также он высказался на тему обвинений в его адрес относительно данных им Пригожину гарантий безопасности, которые не уберегли куратора "Вагнера" от гибели.

"Это же глупо. Вчера сказали - половина прочитавших сразу посмеялась. А оставшаяся половина через день подумала: "Причем тут Лукашенко? Как он мог в Африке (а Пригожин летел из Африки) обеспечить ему безопасность? А потом он приземлился в Москве и полетел в Питер. Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было - обеспечивать безопасность на чужой территории", - сказал президент Беларуси.

По его словам, на территории республики все гарантии им были соблюдены и претензий у "вагнеровцев" нет.

"Вчера председатель КГБ связался с ними по моему поручению, и от меня передали им только один месседж: все, о чем мы с Пригожиным, договаривались, мы выполним", - сообщил Лукашенко.

Напомним, во время мятежа Пригожина президент Беларуси выступил посредником между ним и Кремлем. Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот пообещал остановить движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев".

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